Gleich mehrere Unfälle haben am Dienstag auf der A2 und der A9 in Sachsen-Anhalt für lange Staus und Sperrungen gesorgt. Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT berichtete, erlitt ein 65-jähriger Autofahrer am Vormittag auf der A9 zwischen Bitterfeld und Thurland vermutlich einen Herzinfarkt.

Auf der A2 kam es am Morgen zu zwei Unfällen innerhalb einer Stunde. In Richtung Hannover fuhr ein Lkw am Morgen zwischen Irxleben und Bornstedt in einen anderen Laster. Dabei stieß er mit einem weiteren Lastwagen auf der mittleren Spur zusammen.