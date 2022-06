Die Polizei teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, sie rechne mit wochenlangen Ermittlungen. Eine Sprecherin sagte am Montag, manchmal lägen in solchen Fällen Ergebnisse nach einem Monat vor, manchmal dauere es ein halbes Jahr. Die gesammelten Spuren vom Unfallort müssten in Ruhe ausgewertet werden. Außerdem würden alle Beteiligten und Zeugen nochmal befragt. Teilweise sei das überhaupt noch nicht möglich gewesen, da viele noch immer unter Schock stünden.