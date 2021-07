Die B1 in Magdeburg mit der Strecke von der Berliner Chaussee über den Uni-Platz bis zur Albert-Vater-Straße ist dem Unfallatlas zufolge auch einer der größten Gefahrenpunkte für Fahrradfahrer. In Halle sind auf der Merseburger Straße und An der Magistrale die meisten Radfahrer verunglückt. Aber auch auf der B100 in Bitterfeld und auf der Magdeburger Chaussee in Halberstadt kamen mehr Fahrradfahre zu Schaden als andernorts.