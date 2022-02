Tatsächlich zieht Sachsen-Anhalt überproportional viele Studierende aus anderen Bundesländern an. Tietjes Pendant in Magdeburg – Prof. Dr. Jens Strackeljan, Rektor der Otto von Guericke-Universität – schmerzt es schon, wenn er der Wirtschaft im Land nicht ausreichend Nachwuchs bieten kann: "Die Studiengänge sind teuer. Gerade, wenn junge Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet werden und dann gehen, dann ist da eine Menge reingesteckt worden. Steuergelder aus Sachsen-Anhalt, die dann an anderer Stelle in Deutschland zu Entfaltung kommen."