Die Hochschulen im Land haben sich auf die neuen Anforderungen des Arbeitsmarkts der Zukunft vorbereitet. So startet an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg zum Wintersemester 2023/24 ein Master of Science-Studiengang Advanced Semiconductor Nanotechnologies und der Master of Engenieering in Computational Methods in Engineering.