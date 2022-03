Am Ende bleibt die Frage: Warum das Ganze. So viel Leid, Tod und Trauma. Die Sinnlosigkeit ist himmelschreiend, denn es ist klar, dass auch in diesem Krieg niemand gewinnt. Darum sei mir ein drastiches Ende erlaubt. Ich beende hier in Przemyśl diesen Kommentar mit den Worten von Oleksandra, der Mutter des kleinen Bogdan aus Lviv. Sie sagte mir: "Fuck Putin."