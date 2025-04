Sachsen-Anhalt: Unterrichtsversorgung an Schulen leicht verbessert

Weil es zu wenige Lehrkräfte gibt , hat Land unterdessen erneut mehr als 500 Stellen ausgeschrieben . Dem Bildungsministerium zufolge sind 493 Stellen an allgemeinbildenden und 75 an berufsbildenden Schulen unbesetzt. Bis 2035 werden nach einem Expertenbericht 9.000 Lehrer im Land fehlen . Zwar sinken laut dem Bericht vom November 2023 die Schülerzahlen. Allerdings gehen bis dahin zwei von drei Lehrkräften, die heute unterrichten, in Rente.

An den öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt sind laut dem Bildungsministerium rund 15.300 Lehrkräfte beschäftigt, etwa 13.600 an den allgemeinbildenden Schulen und 1.700 an den berufsbildenden Schulen.