Wir benötigen dringend qualifizierten Nachwuchs in unseren Handwerksbetrieben. Mit den in Deutschland einmaligen Praktikumsgutscheinen schaffen wir in Sachsen-Anhalt einen Anreiz für junge Menschen, sich für eine berufliche Zukunft im Handwerk zu begeistern.

Reiner Haseloff (CDU) Ministerpräsident