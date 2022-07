Sachsen-Anhalts Landesamt für Umweltschutz (LAU) will künftig in noch mehr Städten als bisher das Abwasser auf Coronaviren untersuchen. Das teilte das Amt am Montag in Halle mit. Ein Pilotprojekt, dessen Ergebnisse das LAU dort präsentiert hat, sei in den Städten Halle, Magdeburg, Weißenfels und Bernburg so erfolgreich, dass man ab dem Herbst Abwasser aus acht weiteren Orten im Land untersuchen wolle. Die Daten sollen auf der Website des Landesamts für Umweltschutz veröffentlicht werden.