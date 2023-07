Die meisten wetterbedingten Einsätze gab es den Angaben nach in Magdeburg. Hier musste die Feuerwehr rund 120 Mal ausrücken, um vollgelaufene Keller leerzupumpen sowie heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume wegzuräumen. Heruntergefallene Äste und Laub prägten am Abend das Stadtbild. Wo Wasser nicht abfließen konnte, stand es auch Stunden nach dem Regen stellenweise noch bis zur Bordsteinkante.



Im Landkreis Wittenberg gab es am Abend rund 40 Unwettereinsätze, ebenso im Salzlandkreis. Für Börde, Harz und das Jerichower Land wurden jeweils rund 30 Einsätze dokumentiert.