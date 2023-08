Keine Verletzten Schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hat es am Montagnachmittag zum Teil schwere Gewitter gegeben. Die Feuerwehren waren vielerorts wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller im Einsatz. In Brandhorst im Landkreis Wittenberg setzte ein Blitzschlag eine Scheune in Brand. Verletzte gibt es nach ersten Informationen nicht.