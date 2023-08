In Spickendorf bei Landsberg im Saalekreis fiel am Montagnachmittag für knapp zwei Stunden der Strom aus. Nach Angaben des Netzbetreibers Mitnetz waren möglicherweise Äste in eine Freileitung gefallen. Betroffen von dem Stromausfall waren zwischen 16 und 18 Uhr rund 1.700 Menschen.

Nach Angaben des MDR-Wetterstudios hat es in der Nacht weitere heftige Gewitter gegeben. Demnach fielen in Jessen (Landkreis Wittenberg) 29 Liter Regen. In Mücheln (Saalekreis) waren es 24, in Radis (Wittenberg) 19 und in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) 18 Liter. Hörer von MDR SACHSEN-ANHALT berichteten von Stromausfällen in Tilleda und Hackpfüffel (beide Kreis Mansfeld-Südharz).