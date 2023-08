Gewitter hatten bereits bis zum Dienstagmorgen in Sachsen-Anhalt teils sehr große Regenmengen binnen kurzer Zeit gebracht. Erste kräftige Schauer gab es am Montagnachmittag. Mancherorts sei in wenigen Minuten so viel Niederschlag gefallen wie sonst binnen eines halben Monats, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Leipzig. Verletzte gab es nicht.

Am Montag und in der Nacht zu Dienstag waren vor allem der Osten und der Süden des Landes betroffen. In Brandhorst im Kreis Wittenberg war der Blitz in eine Scheune eingeschlagen. Eine Windböe mit mehr als 100 Kilometern deckte das Dach eines Mehrfamilienhauses in Schkopau im Saalekreis ab. Eine Frau mit Kleinkind mussten aus einem Auto in einer überfluteten Bahnunterführung in Bitterfeld-Wolfen gerettet werden.