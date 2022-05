Unwetterereignisse wie Starkregen und Überschwemmungen haben in Sachsen-Anhalt 2021 zu Versicherungsschäden in Höhe von 56 Millionen Euro geführt. Das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch mitgeteilt. Den Angaben zufolge lagen die Unwetterschäden um zwölf Millionen Euro über denen des Vorjahres. 47 Millionen Euro entfielen auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben; die restlichen neun Millionen Euro auf die Kfz-Versicherer.