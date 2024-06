An zwei Bahnstrecken in Sachsen-Anhalt gab es Zugausfälle wegen des Unwetters. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigte, ist bei Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Baum in die Oberleitung gefallen. Dadurch musste die Bahnstrecke Dessau-Leipzig unterbrochen werden.