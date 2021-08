In der Ortschaft Brücken im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde nach Angaben der Leitstelle ein Feld vom Regen mitgerissen und ergoss sich als Schlamm über eine Ortszufahrt. Auch in der Ortschaft Possenhain bei Schönburg im Burgenlandkreis schwemmte der Regen Schlammmassen von den umliegenden Feldern in den Ort hinein. Im Saalekreis sind laut Rettungsleitstelle Feuerwehren in Gatterstädt bei Querfurt und Farnstädt im Einsatz. Auch dort seien Keller vollgelaufen und ein Grundstück überschwemmt worden, hieß es.