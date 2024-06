In Halle beruhigt sich die Wetterlage allmählich. Wie die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagnachmittag (16 Uhr) sagte, gab es in den letzten Stunden 19 Einsätze mit Wasserschäden und Überschwemmungen, darunter aufgeschwemmte Gullydeckel und überschwemmte Fahrbahnen. Am stärksten betroffen ist demnach das Rennbahnkreuz. Hier stehe das Wasser knietief.