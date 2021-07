Hochwasser in Westdeutschland THW und Feuerwehren aus Sachsen-Anhalt stehen für Hilfe bereit

Hilfskräfte aus Sachsen-Anhalt stehen für den Einsatz in den Hochwassergebieten in Westdeutschland bereit. Daniel Freyer-Gottschalk vom Technischen Hilfswerk Dessau sagte am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT, noch sei aber keine Anfrage durch die Behörden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erfolgt. "Ich gehe davon aus, dass die Krisenstäbe sich heute einen genauen Überblick über die Lage verschaffen, das Ausmaß der Schäden sondieren und dann in Ruhe und sachlich entscheiden, mit welchen Mitteln man das bewerkstelligen kann", so Freyer-Gottschalk.