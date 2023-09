Ab Dienstagabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Sachsen-Anhalt vor Gewitter und Starkregen. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch sei in Harz, Altmark, Börde und Anhalt örtlich auch mit unwetterartigen Entwicklungen aufgrund heftigen Starkregens bis 40 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Auch Hagel und Sturmböen bis 85 km/h könnten nicht ausgeschlossen werden.