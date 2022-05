Ab Freitagabend von Westen aufkommende schwere Gewitter, die sich teils linienartig organisieren. Damit verbunden sind Starkregen, 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörniger Hagel und Sturmböen bis 115 Kilometer pro Stunde.

Am heftigsten wird es den Experten zufolge voraussichtlich im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmark. Dort sei das Risiko von unwetterartigen Gewittern, starken Sturmböen und Hagel ab Freitagnachmittag am größten.