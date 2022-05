In Dedeleben im Landkreis Harz wurde demnach eine Kreisstraße überspült und drei Bäume wurden entwurzelt. In den Landkreisen Börde und Wittenberg mussten die Einsatzkräfte mehrere Keller leerpumpen. In den restlichen Landkreisen und in den kreisfreien Städten blieb es ruhig. Auch das Lagezentrum des Innenministeriums meldete keine schweren Schäden.