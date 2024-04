In Teilen Sachsen-Anhalts drohen unbefristete Streiks im öffentlichen Nahverkehr. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben sich in einer Urabstimmung fast 98 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen länger anhaltenden Arbeitskampf ausgesprochen. Wie viele Mitglieder sich an der Abstimmung beteiligt haben, teilte die Gewerkschaft nicht mit. Sie sprach lediglich von einer "hohen Wahlbeteiligung".