Die Tourismusverbände in Sachsen-Anhalt blicken hoffnungsvoll auf die bevorstehende Urlaubssaison. "Der Sommer scheint wirklich gut anzulaufen", sagte eine Sprecherin der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Urlaub im eigenen Land stehe wie im Vorjahr hoch im Kurs. Besonders gefragt seien analog zum vergangenen Jahr Aktiv- und Natururlaubsangebote in Kombination mit Camping oder Aufenthalten in Ferienhäusern. Die Regionen im Überblick: