Zwei besondere und in Teilen sogar intime Führungen bietet am Montag auch der Tiergarten in Stendal: Dort lassen sich Erdmännchen, Trampeltier und Co. am Montag quasi ins Schlafzimmer gucken. Damit will der Stendaler Tiergarten seinen Gästen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, wie Leiterin Anne-Kathrin Schulze MDR SACHSEN-ANHALT sagte.