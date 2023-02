Paare, die sich im Frühjahr das Ja-Wort geben möchten, entscheiden sich in Sachsen-Anhalt gerne für den symbolträchtigen Valentinstag. Das zeigt eine Auswertung aller standesamtlichen Trauungen in den Jahren 2008 bis 2020. Aus Zahlen des Statistischen Landesamts geht hervor, dass es in Sachsen-Anhalt in diesem Zeitraum durchschnittlich 42 Trauungen pro Jahr am 14. Februar gab. Noch beliebter ist im ersten Quartal nur der 29. Februar – alle vier Jahre geben sich hier durchschnittlich 46 Paare das Ja-Wort.