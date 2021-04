In Sachsen-Anhalt beklagen mehrere Kommunen Vandalismus und Diebstähle an Spielplätzen. Allein die Stadt Magdeburg verzeichnete im Jahr 2020 Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Das sei ein Negativrekord. Allein zwischen Februar und September hätten sich die Verwüstungen auf den kommunalen Spielplätzen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, hieß es.

Im Frühjahr 2020 waren die Spielplätze in Sachsen-Anhalt Corona-bedingt gesperrt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa Eine ähnlich hohe Schadenssumme vermeldete auch die Stadt Dessau-Roßlau. Dort wurden im vergangenen Jahr laut Stadt rund 24.500 Euro in Reparaturen und die Beseitigung von Schäden gesteckt. In diesem Jahr sei die Tendenz steigend. In Halle werden die Schäden jährlich auf etwa 7.000 Euro beziffert, hieß es aus der Stadtverwaltung. Ein Sprecher des Städte- und Gemeindebundes in Sachsen-Anhalt sagte, Probleme mit Vandalismus gebe es "leider immer wieder" und schon seit Jahren.

Neue Spielplätze in Magdeburg, Halle und Dessau

Kinder, die besonders unter den Corona-Kontaktbeschränkungen leiden, sollen sich in den kommenden Monaten dennoch auf Neuerungen freuen können. So haben mehrere Städte im Land Geld für die Sanierung oder den Neubau von Spielplätzen in die Hand genommen. In Magdeburg verweist die Stadt auf neue Spielplätze mit dem Motto "Keltisches Dorf" oder "Mäusejagd in der Käseglocke".