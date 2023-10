Festprogramm in Halle



In Halle gibt es zum Tag der Deutschen Einheit um 11 Uhr eine öffentliche Feierstunde im Großen Saal des Stadthauses. Von 14 bis 19 Uhr findet auf dem Marktplatz ein Festprogramm statt, das an die Ereignisse im Herbst 1989 erinnert. In der Dölauer Heide ruft die Stadt zum traditionellen Baumpflanzen auf. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Hubertusplatz.

Offenes Singen in Stendal



Unter dem Motto "Deutschland singt und klingt" feiert der Kreis Stendal am Dienstag ab 19 Uhr das gemeinsame Singen auf dem Stendaler Marktplatz. Gleichzeitig wird den Initiatoren zufolge auf rund hundert weiteren öffentlichen Plätzen in Deutschland gesungen.

Gottesdienste und Kirchenkonzerte



Nach Angaben der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) finden in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und im Merseburger Dom Gottesdienste zum Tag der Deutschen Einheit statt. Konzerte gibt es demnach in der Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg und in der Magdeburger Ambrosiuskirche.