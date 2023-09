Eisenbahnromantik im Mansfelder Land



Bei der Mansfelder Bergwerksbahn findet am Samstag und Sonntag das Eisenbahnwochenende mit Oldtimertreffen statt. In Benndorf fahren die Züge ab: mit Dampf- und Diesellok auf einer der ältestens Schmalspurstrecken in Deutschland, sieben Kilometer lang und mit sieben Brücken. In Hettstedt finden Sie das Ost-Oldtimertreffen an der Kupferkammerhütte und eine große Modellbahnschau.

Auf die Radrennbahn in Merseburg



Hier fuhren einst DDR- und Weltmeister. Die Radrennbahn in Merseburg gehört zu den wenigen in Deutschland, die überhaupt noch existieren. Beim Tag der offenen Bahn am Samstag ab 10 Uhr am Airpark Merseburg können alle, die möchten mit dem eigenen Velo auf dem 375 Meter langen Oval ihre Runden drehen. Für die jüngsten Besucher startet ein Laufrad-Rennen.

Erntedank- und Bauernmarkt in Halle



Am Samstag und Sonntag laden Bauern aus der Region auf den halleschen Marktplatz ein. An etwa 100 Ständen gibt es Angebote aus Landwirtschaft, Gartenbau und Handwerk.