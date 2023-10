Herbstmesse in Magdeburg



Zum 1.012. Mal findet in diesem Jahr auf dem Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg die Herbstmesse statt. Das wohl älteste Volksfest Deutschlands öffnet am Wochenende ab 14 Uhr sowie zusätzlich am Montag ab 15 Uhr und am Dienstag ebenfalls ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 1 Euro.