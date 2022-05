"Das Phantom der Oper" am Anhaltischen Theater

Am Anhaltischen Theater in Dessau-Roßlau spielt die Anhaltische Philharmonie Dessau am Himmelfahrtsdonnerstag die Musik zum Stummfilm "Das Phantom der Oper" von 1925. Weitere Aufführungen gibt es am 3. und am 12. Juni.

"Yvonne, die Burgunderprinzessin" im Anhaltischen Theater

Am Freitag feiert dann die Komödie "Yvonne, die Burgunderprinzessin" Premiere am Alten Theater in Dessau-Roßlau. Die Aufführung startet um 20 Uhr.

Seekonzert "Park in Brass"

Im Unesco-Weltkulturerbe Wörlitzer Gartenreich findet am Samstag wieder ein Seekonzert statt. Der Abend startet um 18 Uhr mit einer Gondelfahrt über die Seen und Kanäle des Wörlitzer Parks. Nach einem Abendessen in den Gondeln spielt das Horn-Tuba-Quintett der Anhaltischen Philharmonie Dessau.

Das Dessauer Gartenreich hält ein Seekonzert bereit. Bildrechte: dpa

Prinzessinnentag im Elbauenpark

Ob Drachenjägerinnen, Elf, Fee oder Prinz - An Himmelfahrt dürfen Kinder in ihre Lieblingsmärchen eintauchen. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Elbauenpark zwischen Rosengarten, Wasserspielplatz und Jahrtausendturm für den "Prinzessinnentag" in eine Märchenwelt. Die Kinder dürfen sich auf Prinzenkutsche, Pferd Rosinante, Königinnenthron und Einhorn freuen, kleine Drachenjäger können ihr Geschick beim Bogenschießen unter Beweis stellen oder die Drachen lieber streicheln. Weitere Highlights: Kinder-Sommer-Disco, Hüpfburgen und ein Bungee-Trampolin.

Himmelfahrt auf Schloss Hundisburg in Haldensleben

Das Schloss Hundisburg begrüßt seine Gäste an Christi Himmelfahrt ab 11 Uhr mit Gegrilltem, Kaltgetränke, Kaffee, Kuchen oder Eis. Bei Sonnenschein lädt die Terrasse zum Verweilen ein.

Das Schloss Hundisburg mit seiner großen Terrassen- und Gartenanlage Bildrechte: Harald Blanke/Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg e.V

Romanik-Tag an der Ruine Nordhusen

In Haldensleben wird am Samstag der "Tag der Romanik" begangen. Um 13:30 Uhr startet das Romanik-Radeln ab der Domäne Groß Ammensleben. Um 15 Uhr gibt es dann ein Picknick mit Kaffee, Kuchen und muskalischer Untermalung an der romanischen Kirchenruine Nordhusen.

Sonderausstellung "Vorhang auf! Alles Theater. Zur Halberstädter Theatergeschichte"

Wer am Himmelfahrts-Wochenende Lust auf Kultur hat, kann am 29. Mai die Sonderausstellung "Vorhang auf! Alles Theater. Zur Halberstädter Theatergeschichte" im Städtischen Museum Halberstadt besuchen, um 14 Uhr findet eine Führung statt. Am 27. Mai gibt es zu der Sonderausstellung bereits eine Kinderaktion für Kinder von 5-12 Jahren mit Puppentheater und einem altersgerechten Quiz zur Geschichte des Theaters. Mehr Informationen zu beiden Veranstaltungen gibt es hier.

One Last Dance in der Schorre