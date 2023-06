Immer mehr Landkreise in Sachsen-Anhalt beschränken wegen der anhaltenden Trockenheit , die Wassernutzung aus Seen oder Brunnen . Zuerst hatten der Altmarkkreis Salzwedel , der Salzlandkreis und das Jerichower Land entsprechende Verfügungen auf den Weg gebracht.

Nun teilte der Landkreis Stendal mit, dass dort vom 28. Juni bis zum 30. September ebenfalls ein solches Verbot in Kraft tritt. Das Verbot untersagt es, Wasser aus oberirdischen Gewässern zu entnehmen sowie in der Zeit von zehn bis 19 Uhr Grünflächen und Sportanlagen aus privaten Brunnen zu bewässern.



Der Landkreis Harz kündigte an, dass auch dort noch in diesem Monat Regeln für die Wassernutzung kommen sollen.