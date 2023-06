Wegen anhaltender Trockenheit Weitere Landkreise schränken Wasserentnahme ein

Mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt haben wegen der anhaltenden Trockenheit die Wasserentnahme eingeschränkt, so im Altmarkkreis Salzwedel, im Salzlandkreis und im Jerichower Land. Ab dem 28. Juni tritt die Verfügung auch im Landkreis Stendal in Kraft, wenige Tage später in Dessau-Roßlau. Dazu zählt unter anderem das Verbot, Wasser aus offenen Gewässern wie Flüssen abzupumpen und Gärten mit Brunnenwasser zu gießen.