Aufgrund der sehr niedrigen Wasserstände in den Seen und Flüssen gilt auch im Jerichower Land eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von Wasserentnahmen. Jegliche Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern mittels Pumpvorrichtungen sind demnach bis zum 30. September 2023 beziehungsweise bis auf Widerruf untersagt. Darüber hinaus sei die Bewässerung von öffentlichen und privaten Grün- und Gartenflächen, landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie Sportanlagen in der Zeit von 10 Uhr bis 19 Uhr verboten. In besonderen Einzelfällen könne eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, heißt es auch hier.