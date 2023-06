Immer mehr Landkreise in Sachsen-Anhalt planen wegen der anhaltenden Trockenheit, die Wassernutzung aus Seen oder Brunnen zu beschränken. Der Landkreis Stendal teilte mit, man werde eine entsprechende Verfügung voraussichtlich noch diesen Monat erlassen. Dafür will man sich mit den Landkreisen Börde und Jerichower Land abstimmen, um ein möglichst einheitliches Vorgehen sicherzustellen.