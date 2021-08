Knapp drei Wochen vor der vierten Tarifverhandlungsrunde für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anteil und Thüringen will die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks die Arbeitgeber weiter unter Druck setzen. Schwerpunkte der Aktionen lagen am Donnerstag in Haldensleben, Magdeburg, Leipzig, Gera und Erfurt, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Streik in Sachsen-Anhalt soll bis Sonnabend gehen

Das Hermes-Versandzentrum in Haldensleben wird bestreikt. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock In Sachsen-Anhalt konzentrieren sich die Arbeitskämpfe im Norden des Landes. Seit 5 Uhr wird bei der Otto-Tochter Hermes in Haldensleben gestreikt, nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sollen zwei Kaufland-Filialen in Magdeburg und die Edeka-Center in Schönebeck und Haldensleben folgen. Die Betriebe werden laut Verdi bis Samstag bestreikt.

Der Verdi-Handelssekretär in Sachsen-Anhalt, Torsten Furgol, äußerte sich ähnlich: "Ohne den enormen Einsatz der Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel hätte die Versorgung in den letzten Monaten nicht so problemlos geklappt. Deswegen erwarten wir endlich eine deutliche Bewegung bei den Tarifangeboten der Arbeitgeber."

Streiks in Sachsen-Anhalt werden nach Sommerferien fortgesetzt

Laut Lauenroth-Mago haben die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde am 28. Juli kein verbessertes Angebot unterbreitet. Eine Steigerung der Löhne und Gehälter um zwei Prozent für dieses Jahr sei "deutlich zu wenig". Nach der Ferienzeit – die Sommerferien im Land enden am 1. September – würden die Streiks bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 13. September weitergehen.