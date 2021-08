Tarifkonflikt Weitere Streiks im Einzel- und Versandhandel in Sachsen-Anhalt angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi will erneut den Einzel- und Versandhandel bestreiken. Bisher konnten sich die Gewerkschaft und die Arbeitgeber nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Schon am Donnerstag ist es in Sachsen-Anhalt zu Streiks gekommen.