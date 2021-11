Laut Verdi steigen die Entgelte der Beschäftigten in zwei Stufen. So gebe es rückwirkend zum Oktober drei Prozent mehr Geld. Im April 2022 stehe ein weiteres Plus von 1,7 Prozent an. Der Tarifvertrag, dem die zuständigen Gremien noch zustimmen müssen, hat eine Laufzeit von 24 Monaten.