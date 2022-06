Erstmals zählen Sachsen-Anhalt Verfassungsschutzbehörden mehr als 3.000 Extremisten im Land. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 hervor, den Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag vorstellten.

Der Anstieg von 2.970 (2020) auf nunmehr 3.100 Personen geht vor allem auf die Reichsbürger-Szene zurück. Diese bestehe mittlerweile aus 600 Extremisten – so viele, wie auch Linksextremisten in Sachsen-Anhalt erfasst wurden. Die Zahl von Letzteren wuchs nur leicht, ähnlich wie die der Rechtsextremisten (1.250 Anhänger und Anhängerinnen). Die islamistischen Szene (400 Anhänger und Anhängerinnen) und den sogenannten Ausländerextremismus (250) sieht der Verfassungsschutz hingen unverändert.

Als Treiber der Radikalisierung hat die Behörde die Corona-Pandemie und ihre Folgen ausgemacht. Laut Innenministerin Zieschang versuchten Extremisten, den legitimen Protest gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen "für ihre Zwecke zu instrumentalisieren". Das sei ihnen jedoch nur in Einzelfällen gelungen.

In manchen Orten Sachsen-Anhalts hatten Reichsbürger in der Vergangenheit die Proteste selbst angemeldet oder diese aktiv unterstützt. Verfassungsschutzchef Hollmann ergänzte, gerade diese Gruppe hätte sich unter Protestgruppen gemischt oder an deren Spitze gestellt und "das offene Forum gesucht".