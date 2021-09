Ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, bei dem sich der Westen langsam an den Osten annähert: Die Kinder im Osten gehen durchschnittlich häufiger und vor allem früher in Kitas. Hier liegen die Zahlen in den Alten Bundesländern deutlich unter denen der Neuen, nähern sich aber vor allem bei den unter Dreijährigen langsam an.