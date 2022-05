Bisher dürfen Händler in Sachsen-Anhalt nur mit wenigen Ausnahmen (wie Bäcker, Blumengeschäfte und Tankstellen) an Sonntagen öffnen. Für alle anderen gilt: Die Gemeinden können an vier Sonntagen im Jahr eine Öffnung erlauben, soweit ein "besonderer Anlass" besteht. Das Landesverwaltungsamt kann in Einzelfällen weitere Sonntagsöffnungen erlauben, wenn "dies im öffentlichen Interesse notwendig ist".