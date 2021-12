Am vierten Advent ist verkaufsoffener Sonntag in Sachsen-Anhalt. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler blicken mit gemischten Gefühlen auf die Aktion. Solche Tage bringen laut dem sachsen-anhaltischen Handelsverbandschef Knut Bernsen im Gegensatz zu anderen Regionen nur noch "ein bisschen Stimmung in die Innenstädte" des Landes. Das helfe ein wenig. Aber so richtig optimistisch habe man sowieso nicht auf die Wochenenden geblickt, sagte Bernsen.