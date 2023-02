Schwerpunktkontrollen Polizeikontrolle: Lkw und Busverkehr eine Woche lang unter der Lupe

Die Polizei in Sachsen-Anhalt führt auch in diesem Jahr zahlreiche Schwerpunktkontrollen durch. Dadurch soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. In der kommenden Woche nehmen die Polizisten den Bus- und Lkw-Verkehr verstärkt in den Blick.