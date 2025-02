Die "Vision Zero" ist laut bundesweiter Verwaltungsvorschrift die Grundlage aller Regeln und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung: Ziel ist, dass es keine Verkehrsunfälle mit Toten oder Schwerverletzten geben soll. Im Antrag von Sachsen-Anhalts Regierungskoalition hieß es 2023: "Die 'Vision Zero' basiert auf dem Grundsatz, dass es keine akzeptable Anzahl von Verkehrstoten oder –verletzten gibt."



Ursprünglich kommt das Leitbild aus der Zeit der Industrialisierung – von Unternehmen, die sich zunehmend für die Sicherheit ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter einsetzten. Im Straßenverkehr gewann "Vision Zero" zuerst in Schweden Bedeutung, wo zunächst vor allem die Geschwindigkeit von Autos in den Fokus genommen (und begrenzt) wurde, aber auch die Gestaltung von Straßen und mittlerweile auch Assistenzsysteme in Fahrzeugen.



Quelle: Quarks