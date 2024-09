Sicherheit Verkehrstote und Schwerverletzte: Fünf Unfall-Hotspots in Sachsen-Anhalt

20. September 2024, 15:54 Uhr

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Verkehrstote pro Einwohner wie in Sachsen-Anhalt. Nicht nur auf der A2 kracht es regelmäßig, auch in den Städten und auf dem Land gibt es gefährliche Straßen. Finden Sie heraus, wo besonders viele Unfälle passieren und wie es in Ihrer Nachbarschaft aussieht.