Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in dieser Woche wieder verstärkt Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben des Innenministeriums geht es bei dem Blitzermarathon aber nicht nur ums Tempo. Die europaweite Aktion mit dem Titel "Focus on the Road" zielt vor allem auch darauf ab, Ablenkungen im Straßenverkehr zu reduzieren – also etwa durchs Handy. Im Fokus der Polizei stehen Autofahrer, aber auch Lkw-Fahrer und Radfahrer.