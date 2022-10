In Sachsen-Anhalt startet am Montag die vierte länderübergreifende Roadpol-Kontrollwoche für Lkw und Busse in diesem Jahr. Dabei nimmt die Landespolizei bis zum 16. Oktober verstärkt den Lkw- und Bus-Verkehr in den Blick und kontrolliert insbesondere die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand und die Beladung der Busse und Lkw.