Bis das aber so weit ist, vergeht noch viel Zeit. Vor allem der Neubau einer Bahnkurve in Großkorbetha werde wohl erst 2035 realisiert werden können, so Vertreter der Bahn und der Nachverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalts am Dienstag bei einer gemeinsamen Veranstaltung von CDU und FDP im Saalekreis.