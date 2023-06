Laut der Studie hätte man deutschlandweit zwischen 2017 und 2019 fast jeden fünften Todesfall verhindern können. Damit liegt Deutschland weit über den Quoten Schweiz oder von Südtirol, obwohl Deutschland im weltweiten Vergleich mit am meisten für die Gesundheitsversorgung ausgibt. In Ostdeutschland liegt die Quote der vermeidbaren Todesfälle sogar noch einmal um etwa 50 Prozent höher als in vielen Regionen Süddeutschlands. Während im Süden rund 175 Todesfälle pro 100.000 Einwohnern vermeidbar gewesen wären, waren es in Ostdeutschland etwa 260.