Viele Fälle schnell geklärt Weniger Menschen in Sachsen-Anhalt als vermisst gemeldet

Wenn Menschen Angehörige vermissen, geht die Polizei nach einem bestimmten Muster vor. In vielen Fällen ist sie damit erfolgreich. Denn die meisten Vermissten in Sachsen-Anhalt kehren zurück oder werden gefunden. Einige offene Fälle gibt es aber auch in diesem Jahr.