Michael Kaatz an einem Storchennest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eigentlich nimmt die Population der Störche vor allem in den westdeutschen Bundesländern seit Jahren zu, so Kaatz. Der Osten - insbesondere Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg - verzeichne hingegen starke Rückgänge. Das liege vor allem an der Route, für die sich die Störche im Winter entscheiden. Die Störche aus dem Osten ziehen meistens Richtung Südosten, wo die Rast- und Nahrungsplätze zuletzt in Südosteuropa und im Nahen Osten verloren gingen. Auch sterben hier immer noch viele Jungstörche an Stromleitungen. Im Westen nähmen die Störche bevorzugt die Südwestroute und flögen nur noch bis nach Spanien, weil ihnen die Bedingungen dort genügten. Diese Route sei deutlich kürzer und somit schonender für die Störche.